2020-01-06T13:12:33+03:00
Общество

В Тюмени в 2020 году начнут строить две школы

Одна появится в микрорайоне Тура, другая в Ново-Патрушево
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени в 2020 году начнут строить две школыВ Тюмени в 2020 году начнут строить две школыФото: pixabay.com
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В наступившем году в Тюмени запланировано строительство двух крупных социальных объектов – школ в микрорайоне Тура и Ново-Патрушево. Образовательные учреждения будут строиться в рамках реализации национального проекта «Образование», их ввод запланирован в 2021 году.

По данным департамента строительства Тюменской области, всего в регионе в 2020 году начнут строить сразу десять школ.

Так, в мкр. Молодежный д. Ушаково запланировано строительство школы на 360 учебных мест, в д. Хмелева Тобольского района будет заложена школа на 60 учебных мест. Еще шесть объектов - в Вагайском, Нижнетавдинском, Ялуторовском и Тобольском районах - будут построены в 2020 году по программе замены деревянных школ.

Добавим, что в 2019 году, в рамках реализации программы по замене деревянных школ, началось строительство школы в Казарово (г. Тюмень). Школы проектной мощностью на 1200 учебных мест уже возводятся в мкр Европейский, в районе ЖК «Звездный городок» и в районе улиц Зелинского-Менделеева областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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