Тюменские волонтеры рассказали о планах на 2020 год

6 Янв. 2020 2020-01-06T09:21:36+03:00

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Тюменские общественники намерены продолжить работу во всех сферах жизни региона. Так, волонтеры-медики будут продолжать работу, которую они начали с пациентами онкологического диспансера, и начинать деятельность в различных направлениях.

Руководитель проекта «Добромед-profi», студентка Тюменского медколледжа Дания Апасова рассказала, что после нового года они выйдут работать в хоспис, продолжат работать в Доме ребенка. Кроме того, волонтеры намерены реализовать проект «Военно-медицинская эстафета 2.0», и проводить различные мастер классы и акции по первой медицинской помощи и прочее.

Развиваться планируют и в тюменской организации многодетных семей. - В планах у нас работа по развитию филиалов и участие в грантах, - отметила Руководитель организации многодетных семей, секретарь Тюменского отделения Национальной родительской ассоциации Елена Майсюк отметила. Что они намерены развивать свои филиалы и получать гранты на их развитие.

- Более плодотворно хотим работать с благотворителями. Будем продолжать пытаться решать проблемы многодетных семей, взаимодействуя с органами власти, - добавила она. Тюменские поэты и писатели строят планы на организацию событий. Они намерены провести фестиваль «Всемирный день поэзии» в 2020 году.

Добавим, что в Тюменской области в 2020 году пройдет немало памятных мероприятий: 75-летний юбилей Великой Победы, 235 лет гербам Тобольска, Тюмени, Ишима, Сургута, Ялуторовска, 100 лет главной библиотеке региона и обществу научного изучения местного края, 55 лет областному профсоюзу работников нефтяной и химической промышленности, 30 лет со времени возрождения Тобольско-Тюменской епархии, 135 лет железной дороге Екатеринбург - Тюмень, 415 лет со времени основания в Тюмени Ямской слободы.

Кроме того, в 2020 году 55 лет отметит Заводоуковский городской округ, Ленинский и Калининский административные округа Тюмени. 95 лет будет праздновать Ярковский район, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU