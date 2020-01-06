2020-01-06T07:04:11+03:00
Общество

В Тюмень на семинар по организации детского отдыха приедут зарубежные гости

Мероприятие состоится в январе в «Ребячьей Республике»
Алена Кульмухаметова
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В Тюмень на семинар по организации детского отдыха приедут зарубежные гостиВ Тюмень на семинар по организации детского отдыха приедут зарубежные гостиФото: pixabay.com
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В январе 2020 года на базе филиала центра «Ребячья республика» «Олимпийская ребячка» пройдет семинар организаторов детского отдыха. На семинар приглашены зарубежные участники Международного сотрудничества лагерей (ICF) и Ассоциация детских лагерей Китая. Об этом сообщает департамент социального развития Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что участники семинара, в том числе и из-за рубежа, обсудят, как организовать детям лучший отдых.

Отметим, что за год в лагерях Тюменской области отдохнуло свыше 205 тысяч детей, что составляет 93% от общей численности. В том числе летом - около 170 тысяч ребят (83% от запланированного на год), что на 15 тысяч больше чем в прошлое лето.

Ежегодно в регионе около 34 тысяч детей отдыхают по бесплатным путевкам – это, прежде всего, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, ребята из малообеспеченных семей. Еще для 10 тысяч детей отдых организован по программе софинансирования.

Кроме того, второй год в регионе работает проект реабилитации часто болеющих детей. По путевкам «Мать и дитя» их принимают в шести здравницах Республики Крым и шести тюменских лагерях санаторного типа. Летом в Крыму поправили здоровье более трех тысяч тюменцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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