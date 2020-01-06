Тоболяки внесли в атлас культурного наследия местоположение музеев

6 Янв. 2020 2020-01-06T06:52:28+03:00

В нем описаны несколько десятков уникальных исторических и культурных памятников

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Атлас культурного наследия Тобольского района теперь содержит информацию о расположении локальных музеев.

По словам разработчика проекта, старшего научного сотрудника Института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва Алевтины Парамоновой, музеи в основном создаются энтузиастами.

- Например, школьный музей истории села Верхние Аремзяны, малой родины Дмитрия Ивановича Менделеева. Музей каждый год обновляет свою экспозицию, сделал реконструкцию в самом помещении.

Отметим, что атлас наследия Тюменской области — это комплексное научно-справочное картографическое издание, призванное сформировать представление об истории и культуре, населении, природе и экологии региона.

Он даёт полноту представления об определённом состоянии культуры, а также помогает видеть места сосредоточения культурных объектов, которые можно рассматривать как будущий туристский потенциал. Оборотная сторона издания содержит карту и историческую справку, описание значимых культурных и природных объектов, иллюстрации.

Перечень объектов культурного наследия Тобольского района содержит несколько десятков уникальных исторических и культурных памятников.

ИСТОЧНИК KP.RU