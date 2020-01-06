Тоболяки внесли в атлас культурного наследия местоположение музеев
Атлас культурного наследия Тобольского района теперь содержит информацию о расположении локальных музеев.
По словам разработчика проекта, старшего научного сотрудника Института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва Алевтины Парамоновой, музеи в основном создаются энтузиастами.
- Например, школьный музей истории села Верхние Аремзяны, малой родины Дмитрия Ивановича Менделеева. Музей каждый год обновляет свою экспозицию, сделал реконструкцию в самом помещении.
Отметим, что атлас наследия Тюменской области — это комплексное научно-справочное картографическое издание, призванное сформировать представление об истории и культуре, населении, природе и экологии региона.
Он даёт полноту представления об определённом состоянии культуры, а также помогает видеть места сосредоточения культурных объектов, которые можно рассматривать как будущий туристский потенциал. Оборотная сторона издания содержит карту и историческую справку, описание значимых культурных и природных объектов, иллюстрации.
Перечень объектов культурного наследия Тобольского района содержит несколько десятков уникальных исторических и культурных памятников.
ИСТОЧНИК KP.RU