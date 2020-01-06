2020-01-06T06:52:28+03:00
Звезды

Тоболяки внесли в атлас культурного наследия местоположение музеев

В нем описаны несколько десятков уникальных исторических и культурных памятников
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Тоболяки внесли в атлас культурного наследия местоположение музеевТоболяки внесли в атлас культурного наследия местоположение музеевФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Атлас культурного наследия Тобольского района теперь содержит информацию о расположении локальных музеев.

По словам разработчика проекта, старшего научного сотрудника Института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва Алевтины Парамоновой, музеи в основном создаются энтузиастами.

- Например, школьный музей истории села Верхние Аремзяны, малой родины Дмитрия Ивановича Менделеева. Музей каждый год обновляет свою экспозицию, сделал реконструкцию в самом помещении.

Отметим, что атлас наследия Тюменской области — это комплексное научно-справочное картографическое издание, призванное сформировать представление об истории и культуре, населении, природе и экологии региона.

Он даёт полноту представления об определённом состоянии культуры, а также помогает видеть места сосредоточения культурных объектов, которые можно рассматривать как будущий туристский потенциал. Оборотная сторона издания содержит карту и историческую справку, описание значимых культурных и природных объектов, иллюстрации.

Перечень объектов культурного наследия Тобольского района содержит несколько десятков уникальных исторических и культурных памятников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские волонтеры рассказали о планах на 2020 год
Тюменский врач дала больной пенсионерке деньги на проезд до дома
В Тюмень на семинар по организации детского отдыха приедут зарубежные гости
Тоболяки внесли в атлас культурного наследия местоположение музеев
Погода в Тюмени 2 января 2020 года: пасмурно и тепло
Тюменцам рассказали, как правильно встретить сочельник
Жительница Заводоуковска спустя три часа заметила угон своей иномарки
Редкая книга поступила в фонд тюменской библиотеки
Тюменка стала серебряным призером национального чемпионата «Абилимпикс»
Тюменец разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки на улице Пермякова
Тюменцев приглашают в «Космос» на рождественские серии «Друзей»
Тюменцы верят в новогоднее и рождественское чудо
Психологи не рекомендуют тюменцам валяться на диване
Тюменская область в топе программ Агентства стратегических инициатив
Стали известны подробности ДТП под Тюменью, в котором погибла семья из 5 человек
Тюменская область в топ-5 регионов по количеству некоммерческих организаций