2020-01-06T06:42:55+03:00
Общество

Погода в Тюмени 2 января 2020 года: пасмурно и тепло

К ночи немного похолодает
Алена Кульмухаметова
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Погода в Тюмени 2 января 2020 года: пасмурно и теплоПогода в Тюмени 2 января 2020 года: пасмурно и теплоФото: pixabay.com
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В понедельник 6 января в Тюмени пасмурная погода. К вечеру возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит – 3, -1 градусов.

По югу Тюменской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, в отдельных районах гололедно-изморозевые явления, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха днем составит -2, -7.

Сегодня православные христиане встречают рождественский Сочельник. Название праздника связано со сладкой кашей, которую принято ставить в этот день на стол. Называется каша сочиво или кутья. Готовят её из риса или пшеницы. Добавляют в блюдо мёд, мак, орехи и сухофрукты.У православных христиан трапеза 6 января всегда начинается с приёма кутьи. После ужина принято раздавать подарки. Наши предки дарили друг другу их именно под Рождество, а не в новогоднюю ночь, как это принято сейчас.

Хорошим обычаем в этот день считаются танцы вокруг елки, особенно на открытом воздухе. Ещё после ужина начинаются рождественские колядки. В основном колядовать ходят дети и молодёжь.

Для верующих людей обязательным является посещение Рождественского богослужения. Для людей, желающих причаститься, предписывается строгое постное меню – сухоядение (хлеб, фрукты, овощи и чай).

ИСТОЧНИК KP.RU

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