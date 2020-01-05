Тюменцам рассказали, как правильно встретить Сочельник

5 Янв. 2020 2020-01-05T17:35:40+03:00

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Православные Тюменской области встречают Сочельник.Священнослужители рассказали, как правильно приготовиться к церковного празднику.

Сочельник отличается особой подготовкой православных верующих к торжеству Рождества Христова. Великому празднику предшествует строгий пост.

- Прихожане, которые собираются на причастие, должны поесть не позднее шести часов вечера, - отметил протоиерей отец Александр. – Это условное время, определенная граница воздержания, которая помогает соблюсти меру. Пост укрепляет человека духовно. Больные люди соблюдают это в тех пределах, которые им согласует врач, в зависимости от приема лекарств. Менее строги правила и для детей, и беременных женщин. Каждый тюменец сам выбирает, когда ему посетить рождественскую службу: ночью или утром.

Если нет возможности посетить храм, можно встретить праздник в кругу семьи. Кроме того, в Тюменской области пройдут и рождественские елки.

Главная рождественская елка для детей священников и многодетных семей состоится 12 января 2020 года в Тюмени в духовно-просветительском центре на ул. Республики, 60, начало в 18:00, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU