Жительница Заводоуковска спустя три часа заметила угон своей иномарки
Юный сосед заглянул в гости к жительнице Заводоуковска, а спустя три часа женщина обнаружила пропажу автомобиля на парковке у дома и обратилась в полицию.
Как сообщили в УМВД по Тюменской области, ранее судимый 19-летний житель одного из многоквартирных домов Заводоуковска пришел в гости к соседям. Воспользовавшись невнимательностью хозяйки квартиры, злоумышленник похитил из кармана куртки, что была на вешалке, ключи от автомобиля «Форд Фокус». Далее юноша ушел на улицу, завел авто и скрылся на нем, чтобы покататься. В течение часа после обнаружения пропажи и обращения в полицию был задержан злоумышленник.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».
ИСТОЧНИК KP.RU