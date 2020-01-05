Жительница Заводоуковска спустя три часа заметила угон своей иномарки

5 Янв. 2020 2020-01-05T17:29:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Юный сосед заглянул в гости к жительнице Заводоуковска, а спустя три часа женщина обнаружила пропажу автомобиля на парковке у дома и обратилась в полицию.

Как сообщили в УМВД по Тюменской области, ранее судимый 19-летний житель одного из многоквартирных домов Заводоуковска пришел в гости к соседям. Воспользовавшись невнимательностью хозяйки квартиры, злоумышленник похитил из кармана куртки, что была на вешалке, ключи от автомобиля «Форд Фокус». Далее юноша ушел на улицу, завел авто и скрылся на нем, чтобы покататься. В течение часа после обнаружения пропажи и обращения в полицию был задержан злоумышленник.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

ИСТОЧНИК KP.RU