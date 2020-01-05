Тюменка стала серебряным призером национального чемпионата «Абилимпикс»

5 Янв. 2020 2020-01-05T16:35:52+03:00

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В финале пятого национального чемпионата профмастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс приняли участие почти 1800 конкурсантов из 85 регионов России. В их числе выступила тюменка Вероника Баранова.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области рассказали, что спортсменка привезла серебро. Девушка недавно окончила Тюменский медицинский колледж и теперь работает медицинским лабораторным техником в клинико-диагностической лаборатории ОКБ №2. В финальном состязании девушка четыре часа проводила лабораторные исследования биологических жидкостей, определяла лейкоцитарную формулу крови и уровень гемоглобина, готовила дезинфицирующие растворы, выполняла другие задания.

В ОКБ №2 девушка работает второй месяц и уже успела заслужить признание в коллективе. Добавим, что соревнования проводились по 62 основным и 31 презентационным компетенциям, конкурсантов оценивали более 500 экспертов.

ИСТОЧНИК KP.RU