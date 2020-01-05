2020-01-05T16:36:14+03:00
Звезды

Редкая книга поступила в фонд тюменской библиотеки

На ней есть авторский инскрипт
Алена Кульмухаметова
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Редкая книга поступила в фонд тюменской библиотекиРедкая книга поступила в фонд тюменской библиотекиФото: pixabay.com
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Форзац книги украшен надписью известного советского историка Бориса Дмитриевича Грекова. Он глубоко исследовал историю Киевской Руси и Золотой Орды.

Уникальный экземпляр – том «Киевская Русь» с дарственной надписью историка в декабре 2019 года пополнил коллекцию редких книг Библиотечно-музейного комплекса ТюмГУ.

На форзаце книги написано: «Моей лучшей ученице Фредерике Израилевне Берелевич на добрую память о нашем наилучшем от автора Б. Греков».

Как сообщают в библиотеке, Фредерика Израилевна Берелевич (1901–1992) была преподавателем гуманитарного вуза Тюмени. В 1947 году ее пригласили на работу в Тюменский педагогический институт, здесь она проработала более 40 лет. Фредерика Израилевна - известная исследовательница творчества П. Я. Чаадаева. Кстати, подобная дарственная надпись называется не автографом, а инскриптом. Инскрипт - некая фраза-посвящение, оставленная не на клочке бумаги, а на книге или каком-нибудь другом ценном предмете, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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