Тюменец разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки на улице Пермякова

5 Янв. 2020 2020-01-05T16:04:44+03:00

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Полиция выясняет причины падения мужчины из окна 6 этажа дома №79 на улице Пермякова В Тюмени. Трагедия произошла ранним утром. В соцсетях очевидцы рассказали, что тюменец погиб до приезда «скорой».

В полиции факт гибели мужчины подтвердили.

- Вызов по этому поводу поступил в 05.40. На месте был обнаружен труп мужчины 1979 года рождения. По предварительной информации, он выпал с общего балкона на шестом этаже.

В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе УМВД Тюмени.

Добавим, что это уже второй подобный случай с начала января. Так, вечером 3 января на улице проезд 9 Мая из окна 6-го этажа на улицу в сугроб выпал мужчина. На место происшествия приехали медики, но они смогли только лишь констатировать смерть 36-летнего тюменца.

ИСТОЧНИК KP.RU