Тюменцев приглашают в «Космос» на рождественские серии «Друзей»
Молодёжный театральный центр «Космос» приглашает жителей Тюмени и гостей города провести уютный вечер в кругу «Друзей». 6 января состоится открытый показ рождественских серий популярного сериала.
Театралам в этот день организаторы предложат укутаться в плед и с кружечкой горячего какао и посмотреть рождественские серии «Друзей» на широком экране.
В новогодние каникулы в «Космосе» будут представлены семейные и детские спектакли, мастер-классы по росписи имбирных пряников и плетению ловцов снов. Список событий и билеты можно найти на сайте. А для тех, у кого нет детей, и кто запланировал в праздничные выходные только отдыхать, приглашают на просмотр рождественских серий сериала FRIENDS. За все сезоны их набралось 9 штук.
Чтобы оказаться на показе нужно пройти регистрацию по ссылке, сообщает Moi-portal.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU