5 Янв. 2020 2020-01-05T14:30:36+03:00

Тюменцев приглашают в «Космос» на рождественские серии «Друзей». Фото с сайта "Космос / Молодежный театральный центр" во "ВКонтакте"

Изменить размер текста: A A

Молодёжный театральный центр «Космос» приглашает жителей Тюмени и гостей города провести уютный вечер в кругу «Друзей». 6 января состоится открытый показ рождественских серий популярного сериала.

Театралам в этот день организаторы предложат укутаться в плед и с кружечкой горячего какао и посмотреть рождественские серии «Друзей» на широком экране.

В новогодние каникулы в «Космосе» будут представлены семейные и детские спектакли, мастер-классы по росписи имбирных пряников и плетению ловцов снов. Список событий и билеты можно найти на сайте. А для тех, у кого нет детей, и кто запланировал в праздничные выходные только отдыхать, приглашают на просмотр рождественских серий сериала FRIENDS. За все сезоны их набралось 9 штук.

Чтобы оказаться на показе нужно пройти регистрацию по ссылке, сообщает Moi-portal.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU