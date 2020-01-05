2020-01-05T14:30:36+03:00
Звезды

Тюменцев приглашают в «Космос» на рождественские серии «Друзей»

Организаторы предлагают не сидеть дома
Алена Кульмухаметова
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Тюменцев приглашают в «Космос» на рождественские серии «Друзей». Фото с сайта "Космос / Молодежный театральный центр" во "ВКонтакте"Тюменцев приглашают в «Космос» на рождественские серии «Друзей». Фото с сайта "Космос / Молодежный театральный центр" во "ВКонтакте"
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Молодёжный театральный центр «Космос» приглашает жителей Тюмени и гостей города провести уютный вечер в кругу «Друзей». 6 января состоится открытый показ рождественских серий популярного сериала.

Театралам в этот день организаторы предложат укутаться в плед и с кружечкой горячего какао и посмотреть рождественские серии «Друзей» на широком экране.

В новогодние каникулы в «Космосе» будут представлены семейные и детские спектакли, мастер-классы по росписи имбирных пряников и плетению ловцов снов. Список событий и билеты можно найти на сайте. А для тех, у кого нет детей, и кто запланировал в праздничные выходные только отдыхать, приглашают на просмотр рождественских серий сериала FRIENDS. За все сезоны их набралось 9 штук.

Чтобы оказаться на показе нужно пройти регистрацию по ссылке, сообщает Moi-portal.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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