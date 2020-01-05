2020-01-05T13:41:44+03:00
Общество

Тюменцы верят в новогоднее и рождественское чудо

Только скептики и пессимисты пройдут мимо
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Тюменцы верят в новогоднее и рождественское чудоТюменцы верят в новогоднее и рождественское чудоФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Психологи отмечают, что тюменцы верят в чудо особенно в новогоднюю и рождественскую ночь. В этот момент вокруг витает атмосфера праздника и только скептики и пессимисты не видят вокруг тайные послания.

Врач-психотерапевт высшей категории Елена Томина рассказала, что самое чудесное время в году - новогодние и рождественские праздники. Атмосфера вокруг, детские воспоминания о подарках под елкой погружают взрослых людей в то время, когда они верили, что в жизни возможно все.

- Это потом, по мере взросления, мы становимся более прагматичными, ограничиваем себя запретами, а в детстве все было совсем иначе, - добавила она.

Она также отметила, что чудеса случаются с теми, кто в них искренне верит. Действительно, Новый год и Рождество – повод вновь окунуться в детство. Оно проявляется в разном: любви к сладкому, катании с горок вместе с детьми и внуками или просто мечтах, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцев приглашают в «Космос» на рождественские серии «Друзей»
Тюменцы верят в новогоднее и рождественское чудо
Психологи не рекомендуют тюменцам валяться на диване
Тюменская область в топе программ Агентства стратегических инициатив
Стали известны подробности ДТП под Тюменью, в котором погибла семья из 5 человек
Тюменская область в топ-5 регионов по количеству некоммерческих организаций
Тюменцам рассказали, как одеваться в мороз, чтобы не получить обморожение
Ялуторовские полицейские за угрозу убийством задержали рецидивиста
Тюменский проект для детей «Театр без границ» будет реализовываться и в Югре
Ишимцам рассказали, где можно весело отдохнуть в новогодние праздники
Во время диспансеризации у тюменцев выявили 870 случаев онкологии
Погода в Тюмени 5 января 2020 года: тепло и облачно
В Тюмени в проезде 9 Мая из окна выпал мужчина
В Тюменской области все дети-сироты живут в замещающих семьях
В Тюмени стартуют ледовые гонки на ретроавтомобилях
В аэропорту Рощино семейная пара из Тюмени едва не устроила драку
Артисты Тюменского района готовят к показу уникальную постановку
В Тюменской области в 2020 году отремонтируют более 700 км дорог
В Тюменском районе пройдут Всероссийские соревнования по зимней рыбалке
Тюменцев научат выигрывать гранты на свои проекты
Полицейские за кражу телефона в торговом центре задержали тоболяка
В Тюменском районе намерены улучшать инвестиционный климат
На трассе под Тюменью насмерть разбился водитель «Лады-Приоры»
В Тюмени эксперты прогнозируют рекордное падение ставок по ипотеке
В Тюмени начинают готовить крещенские купели
Библиотеки Ишима работают почти все праздничные дни