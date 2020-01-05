Тюменцы верят в новогоднее и рождественское чудо

5 Янв. 2020 2020-01-05T13:41:44+03:00

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Психологи отмечают, что тюменцы верят в чудо особенно в новогоднюю и рождественскую ночь. В этот момент вокруг витает атмосфера праздника и только скептики и пессимисты не видят вокруг тайные послания.

Врач-психотерапевт высшей категории Елена Томина рассказала, что самое чудесное время в году - новогодние и рождественские праздники. Атмосфера вокруг, детские воспоминания о подарках под елкой погружают взрослых людей в то время, когда они верили, что в жизни возможно все.

- Это потом, по мере взросления, мы становимся более прагматичными, ограничиваем себя запретами, а в детстве все было совсем иначе, - добавила она.

Она также отметила, что чудеса случаются с теми, кто в них искренне верит. Действительно, Новый год и Рождество – повод вновь окунуться в детство. Оно проявляется в разном: любви к сладкому, катании с горок вместе с детьми и внуками или просто мечтах, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU