2020-01-05T12:28:46+03:00
Общество

Психологи не рекомендуют тюменцам валяться на диване

Правильный режим и активный отдых помогут настроиться на рабочий лад
Алена Кульмухаметова
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Психологи не рекомендуют тюменцам валяться на диванеПсихологи не рекомендуют тюменцам валяться на диванеФото: pixabay.com
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Впереди у тюменцев еще три дня отдыха, а далее начнется самая короткая рабочая неделя 2020 года. Как настроиться на рабочий лад горожанам рассказывают психологи.

Самая главная ошибка отдыхающих – неумение правильно распорядиться длинными выходными. Валяться на диване целыми днями и смотреть фильмы – занятие максимум на один – два дня. Проведенные таким образом все выходные к концу отдыха дадут о себе знать чувством разбитости и усталости.

- Отдых должен быть качественным. Катания с горок, на коньках, прогулки по зимнему лесу, походы в кино – каждый день должен быть наполнен каким-то событием, эмоциями, тогда к концу каникул человек будет чувствовать себя отдохнувшим, - говорит психолога «Службы психологической помощи» Юлии Лукашенок.

Она рекомендует пригласить к себе гостей, но не наоборот. Это важно. Дело в том, что появление дома родных, друзей, заставит мобилизоваться всех членов семьи: нужно навести порядок, приготовить угощения. Это поможет выйти из режима «каникулы», - советует Юлия. – А сделать начало рабочих будней приятным помогут воспоминания о каникулах, с которыми можно и нужно делиться с коллегами, это продлить приятные воспоминания об отдыхе.

Также для настройки на рабочий режим нужно больше гулять, пораньше ложиться спать и меньше смотреть фильмов перед сном, - пишет «АиФ Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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