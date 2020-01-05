Тюменская область в топе программ Агентства стратегических инициатив

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:26:47+03:00

Команды из ребят в возрасте от 14 до 17 лет под руководством наставников прошли специализированные обучающие программы

Изменить размер текста: A A

Регион вошел в третий этап программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Кадры будущего для регионов».

По данным пресс-службы агентства, в тройку регионов-лидеров по реализации третьего этапа программы на 1 декабря входят Тюменская, Курская и Кемеровская области. Эти регионы выполнили программу на 60%. Наименее успешные регионы – Волгоградская область и Удмуртия (менее 10%)».

Также назван топ-5 самых активных регионов в соцсетях: Кемеровская, Тюменская, Курская области, Пермский край и Свердловская область. Менее активны Волгоградская, Псковская, Московская и Саратовская области.

Участниками программы АСИ «Кадры будущего для регионов», которая стартовала в апреле 2018 года, стали более 5 тысяч человек из 23 регионов страны. Об этом на совещании для руководителей региональных проектных офисов программы заявил директор Центра проектов направления «Молодые профессионалы» АСИ Алексей Благинин.

В программе участвуют два крупных муниципалитета – Чита и Пермь, пять моногородов, более 1 тыс. школ, ученики которых представили около 400 командных проектов. Команды из ребят в возрасте от 14 до 17 лет, ориентированные на развитие своих территорий, под руководством тьюторов и наставников проходят специализированные обучающие программы в формате индивидуальных образовательных и профессиональных траекторий.

– Мы хотим сформировать в рамках инициативы региональные лидерские команды из числа талантливых детей, молодёжи и их наставников, некие «команды развития» регионов. Необходимо создать в стране целостную систему поддержки и развития талантливых детей, интегрирующую в себе возможности таких площадок, как «Кванториумы», региональные «Сириусы», центры дополнительного образования и детского творчества, современные производства, – пояснила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, давая старт программе «Кадры будущего для регионов».

ИСТОЧНИК KP.RU