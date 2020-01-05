5 Янв. 2020 2020-01-05T12:21:14+03:00

Стали известны подробности ДТП под Тюменью, в котором погибла семья из 5 человек Фото: Дмитрий Терентьев

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Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло 4 января на 104-м км автодороги Тюмень – Курган в Исетском районе.

У тягача «ДАФ» отказала тормозная система, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Lada XRAY», в которой ехала сургутская семья из пяти человек.

В Госавтоинспекции Тюменской области рассказали, что погибший водитель «Лады» двигался со скоростью 150 км/час. Именно такая цифра застыла на спидометре разбитого автомобиля. Кроме того, находившиеся в салоне легковушки дети не были пристегнуты ремнями безопасности и передвигались без детских кресел.

– Все трое детей перевозились с нарушением ПДД. На переднем сиденье находился 11-летний ребенок, он перевозился без детского кресла и, по предварительным данным, был пристегнут ремнем безопасности. Двое других детей находились на заднем сиденье автомобиля, 3-летний мальчик перевозился без детского кресла, от удара он улетел в переднюю часть салона LADA и ударился о панель приборов. Позже от полученных трамв малыш скончался в больнице. 13-летний подросток также перевозился без использования ремня безопасности. Стрелка спидометра автомобиля застыла на отметке 150 км/час.

Автоинспекторы добавили, что ранее отец семейства дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей в Тобольском районе и в Сургуте.

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В паркетнике находилась сургутская семья из пяти человек. На месте погибли 42-летний водитель – глава семьи Николай и двое детей: мальчики 11 и 12 лет. Мать детей 35-летняя Ольга и 3-летний ребенок скончались в реанимации 13 больницы в Исетском районе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU