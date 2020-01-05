Тюменская область в топ-5 регионов по количеству некоммерческих организаций
Тюменская область вошла в пятерку регионов России с наибольшим количеством некоммерческих организаций (НКО). Они предоставляют общественно полезные услуги.
По данным департамента социального развития Тюменской области, в регионе зарегистрировано 13 таких НКО. Местная власть совместно с НКО запустила ряд новых проектов.
Так, в 2019 году в регионе заработал пилотный проект «Приходи работай», в рамках которого негосударственным НКО на безвозмездной основе предоставляются оборудованные помещения для проведения мероприятий. В том числе и на базе бюджетных учреждений – больниц, социальных комплексов, учреждений образования и культуры.
В мае 2019 года в Тюменской области впервые был проведен слет социальных предпринимателей «СоциоДрайв – 2019», в котором приняло участие более 500 представителей Тюменской, Курганской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
В декабре 2019 года успешно прошла презентация опыта Тюменской области по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и предпринимательского сообщества в сфере оказания социальных услуг в Общественной палате РФ в рамках проекта «#РегионНКО».
ИСТОЧНИК KP.RU