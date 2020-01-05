5 Янв. 2020 2020-01-05T12:18:04+03:00

Тюменская область в ТОП-5 регионов по количеству некоммерческих организаций Фото: pixabay.com

В прошлом году успешно запущено несколько проектов

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Тюменская область вошла в пятерку регионов России с наибольшим количеством некоммерческих организаций (НКО). Они предоставляют общественно полезные услуги.

По данным департамента социального развития Тюменской области, в регионе зарегистрировано 13 таких НКО. Местная власть совместно с НКО запустила ряд новых проектов.

Так, в 2019 году в регионе заработал пилотный проект «Приходи работай», в рамках которого негосударственным НКО на безвозмездной основе предоставляются оборудованные помещения для проведения мероприятий. В том числе и на базе бюджетных учреждений – больниц, социальных комплексов, учреждений образования и культуры.

В мае 2019 года в Тюменской области впервые был проведен слет социальных предпринимателей «СоциоДрайв – 2019», в котором приняло участие более 500 представителей Тюменской, Курганской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В декабре 2019 года успешно прошла презентация опыта Тюменской области по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и предпринимательского сообщества в сфере оказания социальных услуг в Общественной палате РФ в рамках проекта «#РегионНКО».

ИСТОЧНИК KP.RU