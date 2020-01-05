2020-01-05T12:18:04+03:00
Общество

Тюменская область в топ-5 регионов по количеству некоммерческих организаций

В прошлом году успешно запущено несколько проектов
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Тюменская область в ТОП-5 регионов по количеству некоммерческих организацийТюменская область в ТОП-5 регионов по количеству некоммерческих организацийФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Тюменская область вошла в пятерку регионов России с наибольшим количеством некоммерческих организаций (НКО). Они предоставляют общественно полезные услуги.

По данным департамента социального развития Тюменской области, в регионе зарегистрировано 13 таких НКО. Местная власть совместно с НКО запустила ряд новых проектов.

Так, в 2019 году в регионе заработал пилотный проект «Приходи работай», в рамках которого негосударственным НКО на безвозмездной основе предоставляются оборудованные помещения для проведения мероприятий. В том числе и на базе бюджетных учреждений – больниц, социальных комплексов, учреждений образования и культуры.

В мае 2019 года в Тюменской области впервые был проведен слет социальных предпринимателей «СоциоДрайв – 2019», в котором приняло участие более 500 представителей Тюменской, Курганской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В декабре 2019 года успешно прошла презентация опыта Тюменской области по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и предпринимательского сообщества в сфере оказания социальных услуг в Общественной палате РФ в рамках проекта «#РегионНКО».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Психологи не рекомендуют тюменцам валяться на диване
Тюменская область в топе программ Агентства стратегических инициатив
Стали известны подробности ДТП под Тюменью, в котором погибла семья из 5 человек
Тюменская область в топ-5 регионов по количеству некоммерческих организаций
Тюменцам рассказали, как одеваться в мороз, чтобы не получить обморожение
Ялуторовские полицейские за угрозу убийством задержали рецидивиста
Тюменский проект для детей «Театр без границ» будет реализовываться и в Югре
Ишимцам рассказали, где можно весело отдохнуть в новогодние праздники
Во время диспансеризации у тюменцев выявили 870 случаев онкологии
Погода в Тюмени 5 января 2020 года: тепло и облачно
В Тюмени в проезде 9 Мая из окна выпал мужчина
В Тюменской области все дети-сироты живут в замещающих семьях
В Тюмени стартуют ледовые гонки на ретроавтомобилях
В аэропорту Рощино семейная пара из Тюмени едва не устроила драку
Артисты Тюменского района готовят к показу уникальную постановку
В Тюменской области в 2020 году отремонтируют более 700 км дорог
В Тюменском районе пройдут Всероссийские соревнования по зимней рыбалке
Тюменцев научат выигрывать гранты на свои проекты
Полицейские за кражу телефона в торговом центре задержали тоболяка
В Тюменском районе намерены улучшать инвестиционный климат
На трассе под Тюменью насмерть разбился водитель «Лады-Приоры»
В Тюмени эксперты прогнозируют рекордное падение ставок по ипотеке
В Тюмени начинают готовить крещенские купели
Библиотеки Ишима работают почти все праздничные дни