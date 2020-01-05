Тюменцам рассказали, как одеваться в мороз, чтобы не получить обморожение

5 Янв. 2020 2020-01-05T09:06:43+03:00

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Когда погода напоминает тюменцам, что они живут в Сибири и всегда нужно быть готовыми к морозам, необходимо следовать нескольким нехитрым правилам, чтобы избежать обморожений.

В департамента здравоохранения Тюменской области советуют обратить внимание на правильный выбор одежды. В сильные морозы лучше надевать вещи свободного кроя, а идеальный вариант - костюм «капусты», ведь в этом случае остается воздух между слоями одежды, что обеспечивает дополнительную защиту от промерзания. Верхний же слой одежды не должен пропускать влагу.

Обувь тоже лучше выбирать просторную, надевать чистые сухие носки, которые не мешают при ходьбе и не вызывают дискомфорта. Кстати, если у вас ноги сильно потеют, лучше положить дополнительные теплые стельки и надеть шерстяные носки, которые могут впитать большее количество влаги.

Не забывайте про варежки, шапку и шарф. Открытые участки кожи – лицо, шею, руки - врачи рекомендуют смазать питательным кремом, в основе которого нет воды. Украшения из металла желательно снять перед выходом на улицу, ведь они быстро остывают и могут прилипнуть к коже, что грозит болями и холодовыми травмами. А еще кольца нередко препятствуют току крови в пальцах. Учтите, что при низких температурах организм расходует много энергии, а значит ему нужно помочь и перед выходом на мороз лучше поесть. Кстати, у детей механизмы терморегуляции несовершенны, потому гуляющему в мороз ребенку необходимо через каждые 15-20 минут заходить в теплое помещение, чтобы отогреться.

Для взрослых же есть еще один важный совет - откажитесь от курения и употребления спиртного, если собираетесь выйти на улицу в сильный холод. Опьянение вызывает повышенную теплоотдачу, расширяются периферические кровеносные сосуды, и человек ошибочно принимает это как тепло, растекающееся по организму. Потому есть большой риск получить обморожение. А никотин вызывает нарушения периферического кровообращения в конечностях, что делает руки и ноги более чувствительными к холоду.

ИСТОЧНИК KP.RU