2020-01-05T08:07:22+03:00
Звезды

Тюменский проект для детей «Театр без границ» будет реализовываться и в Югре

Точный список городов и сел появится в начале 2020 года
Алена Кульмухаметова
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Тюменский проект для детей «Театр без границ» будет реализовываться и в Югре. Фото из группы "Космос / Молодежный театральный центр" во "ВКонтакте"Тюменский проект для детей «Театр без границ» будет реализовываться и в Югре. Фото из группы "Космос / Молодежный театральный центр" во "ВКонтакте"
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Проект «Театр без границ» расширит свою географию в наступившем году. Теперь образовательный проект для детей и подростков от тюменского театрального центра «Космос» будет реализовываться и в Югре. Там пройдут бесплатные мастер-классы по режиссуре, актерскому мастерству и сценическому движению. В минувшем году команда проекта побывала в Ялуторовске, Заводоуковске, Каскаре, Голышманово и Ембаево. Профессиональные режиссеры, хореографы и театроведы, которые стали педагогами проекта, показали подросткам, что такое документальный театр, пластика и хореография. Занятия посещали более 200 детей и подростков, которые в итоге получили образовательные сертификаты, пишет «Мегатюмень». Теперь познакомиться с основами театрального искусства смогут и юные жители Югры. Пока программа проекта в разработке, а точный список городов и сел появится в начале 2020. Но о своем желании попасть в этот список можно заявить уже сейчас по телефону в театральный центр «Космос»: 51-38-51. Все подробности в группе центра в социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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