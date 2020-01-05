Тюменский проект для детей «Театр без границ» будет реализовываться и в Югре

5 Янв. 2020 2020-01-05T08:07:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Проект «Театр без границ» расширит свою географию в наступившем году. Теперь образовательный проект для детей и подростков от тюменского театрального центра «Космос» будет реализовываться и в Югре. Там пройдут бесплатные мастер-классы по режиссуре, актерскому мастерству и сценическому движению. В минувшем году команда проекта побывала в Ялуторовске, Заводоуковске, Каскаре, Голышманово и Ембаево. Профессиональные режиссеры, хореографы и театроведы, которые стали педагогами проекта, показали подросткам, что такое документальный театр, пластика и хореография. Занятия посещали более 200 детей и подростков, которые в итоге получили образовательные сертификаты, пишет «Мегатюмень». Теперь познакомиться с основами театрального искусства смогут и юные жители Югры. Пока программа проекта в разработке, а точный список городов и сел появится в начале 2020. Но о своем желании попасть в этот список можно заявить уже сейчас по телефону в театральный центр «Космос»: 51-38-51. Все подробности в группе центра в социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU