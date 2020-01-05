2020-01-05T07:20:55+03:00
Общество

Ишимцам рассказали, где можно весело отдохнуть в новогодние праздники

Подготовлены мероприятия на любой вкус и возраст
Алена Кульмухаметова
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Ишимцам рассказали, где можно весело отдохнуть в новогодние праздникиИшимцам рассказали, где можно весело отдохнуть в новогодние праздникиФото: pixabay.com
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Творческая мастерская «Рождественский сувенир» открывается сегодня, 5 января, в Ишиме. В библиотеке начнется развлекательная программа «Новогодний детектив. Дело № 2020» и новогодний марафон подарков «Начитайка».

Как рассказали организаторы, в последующем библиотекари соберут музыкальную гостиную, проведут различные тематические программы и мастер-классы.

Есть мероприятия для самых маленьких. Так, в городском доме культуры ежедневно с 3 по 10 января ждут малышей с родителями для участия в проекте «Топ-топ в Новый год». Театралов Ишимский театр приглашает на детскую игровую программу «Приключения елки на поляне у Бабы Яги» 3 и 5 января, а взрослых - оценить игру актеров в постановке «Женитьба Бальзаминова» 7 января.

На детский спектакль из Ялуторовска публику приглашают 4 января в концертный зал им. 30-летия ВЛКСМ. Там же днем 5 января пройдет детский спектакль «Новое приключение Снеговика» Тобольского драмтеатра, а вечером – спектакль для взрослых лирическая комедия «Ню».

Цирковая студия «Мечта» приглашает на новогодние представления 5 и 6 января. На православный праздник «Рождество» и рождественскую выставку мастеров Ишима и Приишимья ждут жителей и гостей города 8 января в КЗ им. 30-летия ВЛКСМ.

Много интересного подготовили для ишимцев работники музейного комплекса им. Петра Ершова: живую сказку «Щелкунчик» 3 и 11 января в музее «Городская управа», музыкальный спектакль «Синяя птица» в Арт-галерее 4 января, кукольный театр «Медведь, который не верил в Деда Мороза» и игровую программу 5 января в музее Ершова, показ в киноклубе 11 января.

Интерактивное световое шоу «Новогодний калейдоскоп» представит детский центр хореографического искусства 7 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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