В Тюмени на улице проезд 9 мая из окна выпал мужчина
Трагедия произошла вечером 3 января на улице проезд 9 мая. Очевидцы сообщают в соцсетях, что тюменец выпал из окна 6 этажа на улицу в сугроб. На место происшествия приехали медики, но они не смогли только констатировать смерть 36-летнего мужчины.
На место ЧП также выезжали полицейские. Они установили личность погибшего и выясняют обстоятельства падения.
Медики подтвердили факт падения тюменца из окна многоэтажного дома.
- Вызов поступил в 17:24, повод — падение с высоты. Прибытие бригады скорой медицинской помощи — 17:38. Медики констатировали смерть пациента, - рассказали в пресс-службе скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU