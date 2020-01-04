4 Янв. 2020 2020-01-04T17:54:15+03:00

В Тюмени на улице проезд 9 мая из окна выпал мужчина. Фото: Владимир Горнец

Он скончался до приезда бригады «скорой»

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Трагедия произошла вечером 3 января на улице проезд 9 мая. Очевидцы сообщают в соцсетях, что тюменец выпал из окна 6 этажа на улицу в сугроб. На место происшествия приехали медики, но они не смогли только констатировать смерть 36-летнего мужчины.

На место ЧП также выезжали полицейские. Они установили личность погибшего и выясняют обстоятельства падения.

Медики подтвердили факт падения тюменца из окна многоэтажного дома.

- Вызов поступил в 17:24, повод — падение с высоты. Прибытие бригады скорой медицинской помощи — 17:38. Медики констатировали смерть пациента, - рассказали в пресс-службе скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU