4 Янв. 2020 2020-01-04T17:42:06+03:00

В Тюменской области все дети-сироты живут в замещающих семьях Фото: pixabay.com

В регионе нет ни одного детского дома

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В Тюменской области более трех тысяч замещающих семей воспитывают 96% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В регионе нет детских домов.

Как рассказали в департаменте социального развития Тюменской области, таких показателей удалось достичь благодаря шести организациям, которые помогают устроить детей-сирот в семьи.

Семья, которая решила принять под опеку ребенка поддерживается государством: выплачивается единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, производятся ежемесячные выплаты на содержание переданных под опеку или на патронатное воспитание детей, вознаграждения приемным родителям, опекунам (попечителям), патронатным воспитателям за каждого ребёнка и др.

Добавим, что в 2019 году Министерство просвещения Российской Федерации отметило эффективность работы органов власти региона по подготовке выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни, их сопровождению в постинтернатный период, а также поддержку и развитие института семьи и детства в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU