4 Янв. 2020 2020-01-04T16:57:14+03:00

В Тюмени стартуют ледовые гонки на ретро-автомобилях. Фото из группы "Old Motors Тюмень. Ретро автомобили и мотоциклы" в соцсети "ВКонтакте"

Они пройдут в два этапа на озере Алебашево

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Клуб любителей ретро-машин Old Motors Тюмень вновь устраивает экстремальные ледяные гонки для ретро-автомобилей. Мероприятие состоится в два этапа на трассе озера Алебашево 19 января и 8 февраля.

По словам организатора и президента клуба Old Motors Тюмень Евгения Бушуева, в этом году на гонках будет больше именно ретро-техники: автомобили «Победа», 21-е «Волги» и тому подобное.

- Трасса будет более компактной, но при этом более зрелищной и с возможностью наблюдать за ходом почти всего соревнования из одной точки, - рассказал Евгений Бушуев.

Он также добавил, что в этом году планируется большее количество участников, чем в прошлом. Если кто-то не готов поучаствовать в первом этапе, может заявиться на второй. А те, кто сможет на обоих, получит в 2 раза больше веселья, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU