4 Янв. 2020 2020-01-04T14:07:24+03:00

В Тюменской области в 2020 году отремонтируют более 700 км дорог Фото: pixabay.com

Будут продолжены работы по реконструкции ул. Мельникайте на пересечении с ул. Дамбовская

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С приходом тепла тюменцам вновь придется постоять в пробках. В регионе будут ремонтировать более 700 километров дорог отремонтируют в 2020 году в Тюменской области.

По информации главного управления строительства Тюменской области, в 2020 году будут продолжены работы по реконструкции ул. Мельникайте на пересечении с ул. Дамбовская; завершены обустройство и озеленение развязки ул. Монтажников - ТКАД, работы на надземном переходе в районе д. Комарово, строительстве нового участка подъездной дороги к строящемуся аэропорту в г.Тобольске, работы по транспортной безопасности и строительству съезда к ГК Мотор-15 на четвертом пусковом комплексе ТКАД.

Кроме того, планируется начать строительство нового пешеходного перехода на ул.Омутинская (п. Березняки), объектов освещения в 10 населенных пунктах, реконструкцию пяти километров автомобильной дороги Тобольск - Байгара - Первые Салы в Вагайском районе, а также строительство транспортной развязки на Московском тракте в районе бывшего «Субару-центра», съезды с Червишевского тракта на улицу Уездную (в районе улицы Посадской).

Еще 535 километров в 2020 году будет отремонтировано по региональной программе «Развитие транспортной инфраструктуры».

ИСТОЧНИК KP.RU