2020-01-04T13:32:07+03:00
Общество

В Тюменском районе пройдут Всероссийские соревнования по зимней рыбалке

Доступны выступления как в командном, так и в личном зачетах
Алена Кульмухаметова
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В Тюменском районе пройдут Всероссийские соревнования по зимней рыбалкеВ Тюменском районе пройдут Всероссийские соревнования по зимней рыбалкеФото: pixabay.com
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Кубок Западной Сибири организуют на озере Янтыково в Тюменском районе. Первые соревнования пройдут с 11 по 12 января на озере Андреевском. Кубок же развернется на популярном среди рыбаков озере Янтыково Тюменского района с 13 по 17 января. Доступны выступления как в командном, так и в личном зачетах.

Организатором всех спортивных мероприятий выступает областная Федерация рыболовного спорта. Она активно прививает интерес к рыбалке у молодого поколения. Так, например, в ее группе в соцсети недавно проводился тематический конкурс, в котором матерые рыбаки делились фотографиями своих детей на рыбацких вылазках.

Перед новым годом был разыграли Кубок Федерации рыболовного спорта Тюменской области по ловле на мормышку и провели фестиваль «За неделю до Нового года», а сейчас рыбаки готовятся к региональному чемпионату «Клевый лед» и Всероссийскому Кубку Западной Сибири, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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