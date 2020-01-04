2020-01-04T12:03:18+03:00
Экономика

Тюменцев научат выигрывать гранты на свои проекты

Эксперты расскажут об основных критериях, на которые необходимо обратить внимание
Мария Васильева
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Тюменцев научат выигрывать гранты на свои проектыТюменцев научат выигрывать гранты на свои проектыФото: pixabay.com
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В следующем году тюменцев ждет комплексная программа по подготовке к грантовым конкурсам. Участники научатся оформлять паспорта проектов, также узнают, как правильно заполнять заявки на грантовые конкурсы.

Образовательная программа «ПроПроекты» пройдет в течение года: участники будут знакомиться с основами социального проектирования. Тюменцев ждут различные форматы: встречи с экспертами, консультации, публичные защиты, спид-дейтинги. Участники детально проработают свою инициативу для участия в грантовых конкурсах. А победители прошлых лет поделятся своим опытом и знаниями.

— Зачастую, многие конкурсы проходят в заочном формате, поэтому сложно передать суть проекта на бумаге. В 2019 году мы попробовали новый формат подготовки к конкурсам, это нашло отклик среди молодежных сообществ и некоммерческих организаций. Благодаря разным форматам тюменцы смогли рассказать о своих идеях и доработать их, получив обратную связь. Так, после последнего события по подготовке, две некоммерческие организации получили поддержку от Фонда президентских грантов, — отметила Мария Федоренко, руководитель мультицентра «Моя территория».

Во время заявочной кампании региональных и всероссийских грантовых конкурсов с тюменцами разберут положения конкурсов и рекомендации по заполнению заявок. Эксперты расскажут об основных критериях, на которые необходимо обратить внимание, подскажут, что нужно доработать.

Также с участниками проработают уже готовые идеи. Проверят, насколько паспорта и заявки соответствуют регламентам и положениям. Таким образом, организаторы хотят повысить качество заявок и реализации проектов. По результатам образовательной программы, тюменцам предоставят письма поддержки от представителей бизнеса, власти и СМИ.

Справка КП: Организатором образовательной программы «ПроПроекты» является мультицентр «Моя территория». В 2019 году, команда спродюсировала 10 проектов-победителей президентских грантов на общую сумму 20 600 000 рублей. А также 22 проекта-победителя грантовых конкурсов Росмолодежи на общую сумму 7 025 000.

ИСТОЧНИК KP.RU

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