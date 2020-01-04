4 Янв. 2020 2020-01-04T11:52:23+03:00

Полицейские за кражу телефона в торговом центре задержали тоболяка Фото: pixabay.com

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Прогуливаясь по торговому центру житель Тобольска не удержался и совершил кражу мобильного телефона. Владелица гаджета обратилась в полицию

По данным УМВД по Тюменской области, 31-летний тоболяк обратил внимание на оставленный на стойке кассы в торговом центре Тобольска сотовый телефон. Воспользовавшись невнимательностью хозяйки гаджета, злоумышленник похитил телефон стоимостью 12 тысяч рублей и сбежал.

Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы. Полицейские оперативно задержали ранее судимого местного жителя и изъяли мобильник.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU