Полицейские за кражу телефона в торговом центре задержали тоболяка
Прогуливаясь по торговому центру житель Тобольска не удержался и совершил кражу мобильного телефона. Владелица гаджета обратилась в полицию
По данным УМВД по Тюменской области, 31-летний тоболяк обратил внимание на оставленный на стойке кассы в торговом центре Тобольска сотовый телефон. Воспользовавшись невнимательностью хозяйки гаджета, злоумышленник похитил телефон стоимостью 12 тысяч рублей и сбежал.
Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы. Полицейские оперативно задержали ранее судимого местного жителя и изъяли мобильник.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU