2020-01-04T11:52:23+03:00
Происшествия

Полицейские за кражу телефона в торговом центре задержали тоболяка

Мужчина воспользовался невнимательностью горожанки
Алена Кульмухаметова
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Полицейские за кражу телефона в торговом центре задержали тоболякаПолицейские за кражу телефона в торговом центре задержали тоболякаФото: pixabay.com
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Прогуливаясь по торговому центру житель Тобольска не удержался и совершил кражу мобильного телефона. Владелица гаджета обратилась в полицию

По данным УМВД по Тюменской области, 31-летний тоболяк обратил внимание на оставленный на стойке кассы в торговом центре Тобольска сотовый телефон. Воспользовавшись невнимательностью хозяйки гаджета, злоумышленник похитил телефон стоимостью 12 тысяч рублей и сбежал.

Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы. Полицейские оперативно задержали ранее судимого местного жителя и изъяли мобильник.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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