2020-01-04T10:35:56+03:00
Происшествия

На трассе под Тюменью насмерть разбился водитель «Лады Приоры»

Столкнулись два легковых автомобиля
Алена Кульмухаметова
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На трассе под Тюменью насмерть разбился водитель «Лады Приоры». Фото из группы "ЧС Тюмень" во ВКонтактеНа трассе под Тюменью насмерть разбился водитель «Лады Приоры». Фото из группы "ЧС Тюмень" во ВКонтакте
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Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 3 января недалеко от поселка Винзили. В лобовом столкновении сошлись две легковушки.

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, ДТП произошло на 30 км трассы «Тюмень-Омск» около пяти часов вечера. Столкнулись автомобиль «Хендай» и «Лада Приора». Водитель отечественного автомобиля погиб, водитель иномарки с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

Очевидцы ДТП сообщают, что черная «Лада-Приора» двигалась в сторону поселка Богандинский, «Хендай» шел в сторону Тюмени. После столкновения пострадавшего владельца иномарки спасателям пришлось вырезать из покореженного авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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