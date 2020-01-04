2020-01-04T10:25:39+03:00
Общество

В Тюмени эксперты прогнозируют рекордное падение ставок по ипотеке

Планируется увеличение стоимости жилья
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени эксперты прогнозируют рекордное падение ставок по ипотекеВ Тюмени эксперты прогнозируют рекордное падение ставок по ипотекеФото: pixabay.com
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Тюменские банкиры в 2020 году прогнозируют рекордное снижение средней ставки по ипотеке в 2020 году. По их мнению сумма жилищного кредита вырастет на 5-7%. А вот средний ипотечный чек вырастет на 5-7%.

По словам руководителя одного из банков Тюмени Ольги Скосырской, в первом полугодии наступающего года планируется снижение уровня средней ипотечной ставки на новые кредиты. Предположительно, это будет 9% годовых. В связи с этим прогнозируется и рост ипотечного рынка в 2020-2021 годах на 15-20%.

Эксперты отмечают, что цены на квартиры поднимаются медленно, при этом не растут реальные доходы населения. Этот фактор может сдерживать ипотечный рынок. Кстати, растет и средний ипотечный чек, так, за 2019 год он увеличился с 2 млн рублей до 2,2 млн рублей. По прогнозам банкиров, в 2020 году эта цифра либо останется прежней, либо вырастет на 5-7% из-за увеличения стоимости жилья.

Из-за роста цен на жилье тюменцам рекомендуют не тянуть с приобретением квартиры, а заключать сделку как можно быстрее, пока цены находятся на уровне уходящего года, а ставка по ипотеке близка к минимальной, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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