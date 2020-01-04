2020-01-04T09:24:03+03:00
Общество

В Тюмени начинают готовить Крещенские купели

Снег на местах будущих прорубей уже расчищают
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени начинают готовить Крещенские купели. Фото с сайта МЧС по Тюменской областиВ Тюмени начинают готовить Крещенские купели. Фото с сайта МЧС по Тюменской области
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Сотрудники МЧС Тюменской области начали работу по подготовке к Крещенским купаниям, которые пройдут на территории нашего региона 19 января. Всего в регионе подготовят 40-50 купелей.

Как рассказали в региональной пресс-службе МЧС, в декабре сотрудники ведомства совместно с специалистами департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени и общественниками обследовали участки реки Тура в Тюмени, где традиционно организовывают места купаний.

Основная городская купель будет в заречной части города на Туре. На месте уже идут подготовительные работы, работают трактора и другая техника, началась расчистка льда от снега. Состояние льда на данном участке реки не вызывает опасения.

По словам руководителя Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области Сергея Каплина, будут приняты все меры, чтобы Крещенские купания в регионе прошли безопасно и организованно во всех местах, которые будут официально озвучены в канун проведения указанных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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