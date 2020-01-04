Самолет рейса «Тюмень-Санкт-Петербург» экстренно приземлился в Перми
Авиаинцидент произошел 4 января. Самолет компании Red Wings вылетел из тюменского аэропорта «Рощино» в Санкт-Петербург в 6 утра.
Однако вскоре пилоте заявили о технической неисправности и приняли решение о приземлении.
Согласно онлайн-таблу пермского аэропорта, воздушное судно благополучно приземлилось в 8:10 утра. На его борту находились 170 человек. При посадке никто не пострадал.
Добавим, что перед посадкой лайнер несколько часов кружил над городом, вырабатывая топливо.
По предварительным данным, в двигателе обнаружилась техническая неисправность. Комментарии от авиакомпании оперативно получить не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU