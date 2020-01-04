2020-01-04T09:48:22+03:00
Происшествия

Самолет рейса «Тюмень-Санкт-Петербург» экстренно приземлился в Перми

Воздушное судно несколько часов вырабатывало топливо
Алена Кульмухаметова
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Самолет рейса «Тюмень-Санкт-Петербург» экстренно приземлился в ПермиСамолет рейса «Тюмень-Санкт-Петербург» экстренно приземлился в ПермиФото: pixabay.com
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Авиаинцидент произошел 4 января. Самолет компании Red Wings вылетел из тюменского аэропорта «Рощино» в Санкт-Петербург в 6 утра.

Однако вскоре пилоте заявили о технической неисправности и приняли решение о приземлении.

Согласно онлайн-таблу пермского аэропорта, воздушное судно благополучно приземлилось в 8:10 утра. На его борту находились 170 человек. При посадке никто не пострадал.

Добавим, что перед посадкой лайнер несколько часов кружил над городом, вырабатывая топливо.

По предварительным данным, в двигателе обнаружилась техническая неисправность. Комментарии от авиакомпании оперативно получить не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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