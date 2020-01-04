В Уватском районе в 2020 году из ветхого жилья расселят 127 человек
Восемь многоквартирных домов в Уватском районе вошли в региональную программу по переселению граждан из аварийного жилья в 2020 году. Местные власти расселят жильцов 77 квартир в Увате, Нагорном, Мугене и Демьянке. В них проживают 127 человек.
Как рассказали в пресс-службе администрации Уватского района, на покупку квартир из областного бюджета выделено 165 млн рублей. Включение района в областную программу переселения из аварийного жилья – это одно из важнейших мероприятий, которое будет иметь положительные последствия в 2020-м и следующих годах.
– Запускается процесс жилищного строительства, оживится рынок жилья, появятся квартиры не только для переселенцев, но и для работников бюджетной сферы – их потребность в районе высокая. На месте снесенных аварийных домов будут сформированы новые строительные площадки, которые позволят дальше продолжать застройку и улучшать жилищные условия наших людей, – заявил глава района Сергей Путмин.
Отметим, что по данной программе в 2021 и 2022 годах планируется расселить еще 85 жилых помещений в Демьянке и Туртасе, в которых проживают 172 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU