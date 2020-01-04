2020-01-04T06:57:39+03:00
Общество

Тюменскую молодежь проверили на готовность к чрезвычайным ситуациям

Также исследователи узнали, какими навыками оказания первой медпомощи владеют горожане
Алена Кульмухаметова
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Тюменцы не готовы к чрезвычайным ситуациямТюменцы не готовы к чрезвычайным ситуациямФото: pixabay.com
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В Тюмени среди молодых людей и девушек провели исследование по готовности к экстренным ситуациям. Что нужно предпринимать и какую помощь оказывать. В онлайн-опросе приняли участие 206 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Им нужно было ответить на 10 вопросов. Итоги таковы: больше 50% респондентов хотя бы раз в жизни находились в экстренной ситуации. И лишь треть – 30% - пытались помочь урегулировать случившееся. А вот 42% сказали, что в не стали бы предпринимать решительных действий в сложной ситуации. Опрос показал также, какими навыками оказания первой медпомощи молодые горожане владеют. Наложить шину могут 43% опрошенных, провести сердечно-легочную реанимацию – 34%, определить пульс - 96%, обработать рану или повреждение кожи - 75%. По словам одного из организаторов исследования Николая Петренко, стала очевидной проблема того, что большинство тюменцев не знают, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Более того, по данным опроса оказалось, что теоретические знания по оказанию первой медицинской помощи могут навредить в реальной ситуации. Потому стало очевидно, что необходимо проводить тематические мастер-классы, где каждый сможет попрактиковаться в наложении шины, в остановке кровотечение и проведении сердечно-легочной реанимации. Это исследование – одна из восьми инициатив, реализованных в рамках проекта «Пропроекты: модульная школа». На протяжении месяца 8 молодежных команд прошли образовательную программу по созданию и продвижению социальных проектов, пишет «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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