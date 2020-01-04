Погода в Тюмени 4 января: тепло и сильный ветер
В субботу 4 января в Тюмени облачная погода, с утра снегопад, после обеда без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6, -2 градусов.
По югу Тюменской области ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами гололед и изморозь, ветер южный 8-13 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 18 метров в секунду.
В народном календаре сегодня почитают Анастасию. В этот день наши предки смотрели, каким будет октябрь. Если морозно и солнечно за окном, то месяц будет теплым. Непогода или слякоть – к холодному и дождливому октябрю. На крыше много сосулек – год будет урожайным. Облака против ветра плывут – ожидается снегопад.
ИСТОЧНИК KP.RU