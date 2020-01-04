4 Янв. 2020 2020-01-04T06:43:30+03:00

Погода в Тюмени 4 января: тепло и сильный ветер. Фото с сайта МЧС по Тюменской области

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В субботу 4 января в Тюмени облачная погода, с утра снегопад, после обеда без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6, -2 градусов.

По югу Тюменской области ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами гололед и изморозь, ветер южный 8-13 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 18 метров в секунду.

В народном календаре сегодня почитают Анастасию. В этот день наши предки смотрели, каким будет октябрь. Если морозно и солнечно за окном, то месяц будет теплым. Непогода или слякоть – к холодному и дождливому октябрю. На крыше много сосулек – год будет урожайным. Облака против ветра плывут – ожидается снегопад.

ИСТОЧНИК KP.RU