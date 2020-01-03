2020-01-03T17:20:49+03:00
Общество

Тюменские предприниматели активно арендуют охотничьи угодья

Свои владения они превращают в вольерные хозяйства
Алена Кульмухаметова
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Тюменские предприниматели активно арендуют охотничьи угодьяТюменские предприниматели активно арендуют охотничьи угодьяФото: pixabay.com
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В Тюменской области растет число частных охотничьих угодий. На сегодня за тюменскими бизнесменами числятся 120 охотничьих угодий, что составляет 52 процента от их общей площади.

По данным Госохотдепартамента, ведомством в 2019 году для привлечения инвестиций в отрасль было проведено 42 аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений. 42 участка были отданы для развития в частные руки.

Как рассказал руководитель Госохотдепартамента Тюменской области Василий Щепелин, всего два года назад в регионе в аренде находились всего 20 процентов угодий. В среднесрочной перспективе запланировали проведение аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений в отношений 63 перспективных территорий. В идеале в аренде должны находится 80 процентов охотугодий.

Отметим, что все арендаторы действуют по плану, который разработал департамент. Вся работа контролируется госинспекторами. Лимиты для отстрела разрешается брать с прироста поголовья диких животных. Многие предприниматели превращают свои владения в вольерные хозяйства, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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