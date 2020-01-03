2020-01-03T15:35:23+03:00
Общество

В Тюменской области на 4 января объявлено штормовое предупреждение

Ветер усилится до 18 метров в секунду
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Тюменской области на 4 января объявлено штормовое предупреждение. Фото с сайта МЧС по Тюменской областиВ Тюменской области на 4 января объявлено штормовое предупреждение. Фото с сайта МЧС по Тюменской области
Изменить размер текста:

Мокрый снег, снег, гололед и сильный ветер ожидаются в субботу 4 января по югу Тюменской области.

По данным Тюменского гидрометеоцентра, на юге Тюменской области ожидаются ночью переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь, ветер юго-западный, южный 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 16 метров в секунду, температура воздуха составит 13, -18 градусов.

СМС-рассылка от МЧС пришла тюменцам 3 января

СМС-рассылка от МЧС пришла тюменцам 3 января

Днем значительно потеплеет. Ожидается облачная с прояснением погода, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами изморозь и гололед, ветер южный 8-13 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 15-18 метров в секунду, температура -1 ,-6 градусов.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует жителям и гостям региона передвигаться осторожно. А любителям активного отдыха на природе рекомендуется иметь при себе исправные телефоны. Водителям следует быть осторожнее на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские предприниматели активно арендуют охотничьи угодья
Онкологи проводят тюменцам уникальные пластические операции
В Тюменской области на 4 января объявлено штормовое предупреждение
В Тюмени перед Рождеством детям из многодетных семей вручат подарки
Тоболяк всадил нож в живот гостьи
Тоболяк всадил нож в живот гостьи
В Ишиме пройдет образовательный интенсив «Новая визуальная культура»
Тюменцам рассказали, как не травмироваться на катке
Шокированные тюменцы обнаружили на улице клетку с мертвым попугаем
Тысячи тюменцев получили рекомендации по ведению здорового образа жизни
За первые два дня января в Тюменской области произошло 19 ДТП
Тюменские школьники покорят Москву и Реутов
Тюменские дзюдоисты отправятся на тренировки в Австрию
Тюменские дзюдоисты отправятся на тренировки в Австрию
Александр Моор рассказал, где можно развлечься в Тюменской области
В Тюменской области самым рекордным месяцем на свадьбы был август