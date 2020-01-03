3 Янв. 2020 2020-01-03T15:35:23+03:00

В Тюменской области на 4 января объявлено штормовое предупреждение. Фото с сайта МЧС по Тюменской области

Ветер усилится до 18 метров в секунду

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Мокрый снег, снег, гололед и сильный ветер ожидаются в субботу 4 января по югу Тюменской области.

По данным Тюменского гидрометеоцентра, на юге Тюменской области ожидаются ночью переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь, ветер юго-западный, южный 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 16 метров в секунду, температура воздуха составит 13, -18 градусов.

СМС-рассылка от МЧС пришла тюменцам 3 января

Днем значительно потеплеет. Ожидается облачная с прояснением погода, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами изморозь и гололед, ветер южный 8-13 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 15-18 метров в секунду, температура -1 ,-6 градусов.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует жителям и гостям региона передвигаться осторожно. А любителям активного отдыха на природе рекомендуется иметь при себе исправные телефоны. Водителям следует быть осторожнее на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU