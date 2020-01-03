В Тюмени перед Рождеством детям из многодетных семей вручат подарки
В областной столице 6 января в восьмой раз состоится благотворительная елка «Свет рождественской звезды».
По словам методиста ДЮЦ «Фортуна» Марины Ждановой, 40 детей из малообеспеченных и многодетных семей поздравят с Рождеством. Для воспитанников детско-юношеского центра «Фортуна» из малоимущих, многодетных семей, опекаемых детей с ограниченными возможностями здоровья педагоги сами пишут сценарий праздника, закупают конфеты и формируют подарки.
Детям раздадут приглашения на праздник. Будет и небольшое театрализованное представление: педагоги перевоплотятся в различных сказочных персонажей. В проведении игр сотрудникам центра помогут волонтеры отряда «Бэмс». Юных гостей ждут веселые рождественские и новогодние игры и конкурсы, сообщает ИА «Тюменская линия».
ИСТОЧНИК KP.RU