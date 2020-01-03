2020-01-03T14:47:59+03:00
Общество

В Тюмени перед Рождеством детям из многодетных семей вручат подарки

Ребята заранее получат приглашение на праздник
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени перед Рождеством детям из многодетных семей вручат подаркиВ Тюмени перед Рождеством детям из многодетных семей вручат подаркиФото: pixabay.com
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В областной столице 6 января в восьмой раз состоится благотворительная елка «Свет рождественской звезды».

По словам методиста ДЮЦ «Фортуна» Марины Ждановой, 40 детей из малообеспеченных и многодетных семей поздравят с Рождеством. Для воспитанников детско-юношеского центра «Фортуна» из малоимущих, многодетных семей, опекаемых детей с ограниченными возможностями здоровья педагоги сами пишут сценарий праздника, закупают конфеты и формируют подарки.

Детям раздадут приглашения на праздник. Будет и небольшое театрализованное представление: педагоги перевоплотятся в различных сказочных персонажей. В проведении игр сотрудникам центра помогут волонтеры отряда «Бэмс». Юных гостей ждут веселые рождественские и новогодние игры и конкурсы, сообщает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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