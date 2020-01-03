В Ишиме пройдет образовательный интенсив «Новая визуальная культура»

3 Янв. 2020 2020-01-03T13:02:13+03:00

Участники расскажут о том, что они хотели бы увидеть в своем город

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Ишимцев приглашают на интенсив о новых направлениях культуры. Он пройдет 30 января в мультицентре «Моя территория» (Ленина, 7) в 17:00. Вход свободный.

Участниками станут городские сообщества, а также активные жители Ишима. На встрече для ишимцев пройдет лекция, где они узнают, как следить и определять тренды визуальной культуры. После чего состоится обсуждение, где каждый поделится своими наблюдениями или опытом посещения других городов и стран.

По итогу пройдет генерация: участники расскажут о том, что они хотели бы увидеть в своем городе.

— Идея интенсива появилась в ходе проекта «Линии города», на котором выявили проблему — молодежь хочет сделать свой город современным, но не может из-за недостатка информации. Поэтому мы решили развивать визуальную культуру в Ишиме и рассказывать не только о трендах, но и знакомить с людьми, которые уже добились в этой сфере успехов, — отметил Павел Ханжин, руководитель проектного офиса мультицентра «Моя территория» в Ишиме.

ИСТОЧНИК KP.RU