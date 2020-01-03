Тюменцам рассказали, как не травмироваться на катке

3 Янв. 2020 2020-01-03T12:54:31+03:00

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Как не травмироваться на катке: советы тюменцам по безопасности на льду Правила, которые действуют на всех ледовых площадках Ледовый каток – место повышенной опасности, здесь большой риск не только получить перелом или сотрясение мозга после падения, но еще и можно травмировать себя или окружающих острым лезвием конька. Поэтому правила безопасности необходимо не только знать, но и обязательно соблюдать.

По словам тренера зимних видов спорта Егора Сверлова, требования к пользованию катков едины для всех. Нужно быть внимательными и аккуратными. Не кататься слишком быстро, чтобы не сбить других людей на льду.

В основном на катках есть правило – двигаться по кругу против или по часовой стрелке. Новичкам не рекомендуется уезжать далеко от бортиков. Дети должны быть под присмотром взрослых и в защитной амуниции: шлеме, наколенниках, налокотниках и с защитой запястья. Надеть все это можно и взрослым, тем, кто только учится стоять на коньках.

Падать нужно научиться правильно: расслабьтесь, сгруппируйтесь и старайтесь упасть на бок, опрокидывание назад на спину очень опасно. При падении нельзя хвататься за окружающих.

На ледовых катках запрещено курить, употреблять спиртное или ездить на коньках в алкогольном опьянении, бросать мусор, кататься с едой и напитками. Нельзя брать с собой на лед домашних животных и выходить на каток в обычной обуви, в крайнем случае можно надеть бахилы, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU