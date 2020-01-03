Шокированные тюменцы обнаружили на улице клетку с мертвым попугаем

3 Янв. 2020 2020-01-03T12:39:57+03:00

Шокированные тюменцы обнаружили на улицу клетку с мертвым попугаем. Фото с группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"

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Жуткую находку обнаружили тюменцы, прогуливаясь по улице Софьи Ковалевской. У одного из домов была выброшена клетка с мертвым попугаем внутри. Горожане не знают, замерзла ли экзотическая птичка на улице или она погибла еще в квартире.

Информация об этом появилась в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети "ВКонтакте".

«Нашли мёртвого попугая, замёрз насмерть. Бедная пташка. Улица Софьи Ковалевской, 4. Надеюсь, больше таких ситуаций не будет», – пишет аноним.

На фото, что опубликовано с постом, видно: попугайчик припорошен снегом и даже мертвым держится лапками на насесте. Горожане негодуют и не жалеют бранных слов для владельца попугая.

«Хоть бы в помещении каком-то оставили, если выбросить решили», «...птичку жалко», «...самого бы посадить в клетке на улицу... Поднялась же рука у кого-то, ну отдали бы его другим людям», – пишут тюменцы в комментариях.

К сожалению, выяснить как погибла птица, не удалось. Заметим, что ранее бывали случаи, когда тюменцы, помимо кошек и собак, выбрасывали на улицу черепах и хомячков.

ИСТОЧНИК KP.RU