За первые два дня января в Тюменской области произошло 19 ДТП

3 Янв. 2020 2020-01-03T12:31:20+03:00

За первые два января в Тюменской области произошло 19 ДТП. Фото с сайта Госавтоинспекции Тюменской области

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Первые дни нового года оказались богатыми на многочисленные дорожно-транспортные происшествия. Автоинспекторы уверяют, что тюменцы неосторожно и дерзко ведут себя на дорогах.

Так, по данным Госавтоинспекции Тюменской области, с 1 по 2 января 2020 года на дорогах региона произошло 19 ДТП, в которых погиб один человек, 31 человек ранен, в числе пострадавших пятеро детей.

Чаще всего причиной ДТП является превышение скорости, а также выезды на встречную полосу, опасные обгоны.

Среди нарушителей есть и пьяные водители: 82 нетрезвых владельца авто были задержаны инспекторами за два дня января. Отметим, что среди задержанных два водителя такси. ГИБДД продолжит проводить дополнительные мероприятие по выявлению нетрезвых водителей, в том числе усилит контроль за водителями легковых автомобилей такси.

Все праздники на федеральных автодорогах и в населенных пунктах наряды ДПС несут службу с включенными проблесковыми маяками для привлечения внимания участников движения и обеспечения его безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU