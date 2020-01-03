Тюменские школьники покорят Москву и Реутов

3 Янв. 2020 2020-01-03T12:28:01+03:00

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В этом году школьники из Тюмени, Ишима, Тобольска, а также Ялуторовского, Абатского, Заводоуковского, Казанского и Тюменского районов поедут покорять Москву и Реутов, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Ребята повезут 33 исследовательские работы в Москву и еще 9 – в Реутов. В столице они представят регион на всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее», который пройдет в марте этого года. Юные изобретатели выступят на симпозиумах «Инженерные и точные науки», «Естественные науки», «Социально-гуманитарные науки и искусство».

В Реутове блистать знаниями будут ученики 7 – 11 классов школ Тюмени, Ишима, Тобольска, Тюменского и Упоровского районов. Все, кто поедут в апреле Реутов, – победители регионального уровня форума «Шаг в будущее».

Финальным этапом для них станут соревнования юных исследователей «Шаг в будущее. Юниор». Ребята представят результаты своих научных работ на симпозиумах «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего», «Естественные науки и современный мир», «Математика и информационные технологии», «Первая проба: научная инновация в инженерном деле и обществе».

Отметим, что ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в 2019 году форум «Шаг в будущее» был включен во всероссийский перечень статусных интеллектуальных соревнований. И что приятно, первыми его значимость оценили именно тюменские вузы.

ИСТОЧНИК KP.RU