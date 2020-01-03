2020-01-03T09:18:22+03:00
Спорт

Тюменские дзюдоисты отправятся на тренировки в Австрию

Тюменцы в составе национальной сборной будут отрабатывать приемы
Алена Кульмухаметова
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Тюменские дзюдоисты отправятся на тренировки в АвстриюТюменские дзюдоисты отправятся на тренировки в АвстриюФото: pixabay.com
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Крупнейший и старейший международный олимпийский лагерь расположен в австрийском городе Миттерзилль. Именно в него отправляются тюменские дзюдоисты в начале января 2020 года.

Там в течение недели, с 7 по 15 января, спортсмены Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» в составе национальной сборной будут отрабатывать приемы к первенству России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.

Напомним, что соревнования по дзюдо пройдут в Тюмени с 5 по 7 марта 2020 года.

Стоит отметить, что представители ЦОП «Тюмень-дзюдо» уже посещали Миттерзилль – в начале 2019 года, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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