Александр Моор рассказал, где можно развлечься в Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал в соцсетях землякам, где можно весело провести новогодние выходные. Отдыхать можно всей семьей.
«По-моему, прекрасная идея для длинных выходных – отправиться в небольшое путешествие. Посетите Тобольский кремль, Ялуторовский острог, родину Григория Распутина – село Покровское, знаменитые термальные источники», – пишет Александр Моор в соцсети «ВКонтакте».
Также глава региона добавил, что зимние каникулы – это отличная возможность опробовать ледяные горки, научить ребенка кататься на коньках, лыжах или сноуборде.
Напомним, не все горки в Тюмени платные. Так, высокие горки есть в Затюменском парке, на Войновке. Небольшие ледовые горки расположены на Цветном бульваре.
ИСТОЧНИК KP.RU