2020-01-03T09:33:26+03:00
Общество

Александр Моор рассказал, где можно развлечься в Тюменской области

Новогодние каникулы можно провести на горках и в походах по культурно-историческим местам
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Александр Моор рассказал, где можно развлечься в Тюменской области. Фото с личной страницы Александра Моора во "ВКонтакте"Александр Моор рассказал, где можно развлечься в Тюменской области. Фото с личной страницы Александра Моора во "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал в соцсетях землякам, где можно весело провести новогодние выходные. Отдыхать можно всей семьей.

«По-моему, прекрасная идея для длинных выходных – отправиться в небольшое путешествие. Посетите Тобольский кремль, Ялуторовский острог, родину Григория Распутина – село Покровское, знаменитые термальные источники», – пишет Александр Моор в соцсети «ВКонтакте».

Также глава региона добавил, что зимние каникулы – это отличная возможность опробовать ледяные горки, научить ребенка кататься на коньках, лыжах или сноуборде.

Напомним, не все горки в Тюмени платные. Так, высокие горки есть в Затюменском парке, на Войновке. Небольшие ледовые горки расположены на Цветном бульваре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские дзюдоисты отправятся на тренировки в Австрию
Тюменские дзюдоисты отправятся на тренировки в Австрию
Александр Моор рассказал, где можно развлечься в Тюменской области
В Тюменской области самым рекордным месяцем на свадьбы был август
В Тюменской области в 2020 году начнут строительство 19 детских садов
Сибирский Дед Мороз ждет в свою резиденцию тоболяков и гостей города
Погода в Тюмени 3 января 2020 года: похолодало и без осадков
Коллекционеры купят у тюменцев старые елочные игрушки за 150 тысяч рублей
В ДТП под Тюменью пострадали три человека
Тюменский зоопарк принимает пихты и елки на корм животным
Тюменская область будет делиться опытом с регионами, как работать с семьями и детьми
В Европейском микрорайоне Тюмени возводят новую школу
Тюменцы поделились роликом, где отвечают на неудобные вопросы о детях и интиме
Тюменцы предпочитают читать классику
В «Конторе пароходства» тюменцев ждут показы фильмов, мастер-классы и выставка
Тоболяков в Абалаке ждут Дед Мороз и сказочные герои
В Тюмени скоропостижно скончался Александр Репетов
В 2020 году из аварийного жилья переселят более 1000 тюменцев
В первые сутки нового года в Тюмени родились 26 малышей
В Боровском при пожаре в частном доме пострадала женщина
В тюменских школах поселились герои сказок
В Ишиме прошла ночная семейная хоккейная лига
Возмущенные тюменцы обнаружили десятки выброшенных продавцами на обочину елочек
Фотоквест, зимние игры и забавы ждут юных викуловчан на досуговой площадке