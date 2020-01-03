3 Янв. 2020 2020-01-03T09:33:26+03:00

Александр Моор рассказал, где можно развлечься в Тюменской области. Фото с личной страницы Александра Моора во "ВКонтакте"

Новогодние каникулы можно провести на горках и в походах по культурно-историческим местам

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Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал в соцсетях землякам, где можно весело провести новогодние выходные. Отдыхать можно всей семьей.

«По-моему, прекрасная идея для длинных выходных – отправиться в небольшое путешествие. Посетите Тобольский кремль, Ялуторовский острог, родину Григория Распутина – село Покровское, знаменитые термальные источники», – пишет Александр Моор в соцсети «ВКонтакте».

Также глава региона добавил, что зимние каникулы – это отличная возможность опробовать ледяные горки, научить ребенка кататься на коньках, лыжах или сноуборде.

Напомним, не все горки в Тюмени платные. Так, высокие горки есть в Затюменском парке, на Войновке. Небольшие ледовые горки расположены на Цветном бульваре.

ИСТОЧНИК KP.RU