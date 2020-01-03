В Тюменской области самым рекордным месяцем на свадьбы был август

3 Янв. 2020 2020-01-03T09:28:24+03:00

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Сотрудники ЗАГС обнародовали статистику свадеб и разводов. За 11 месяцев 2019 года в Тюменской области сыграли 10 424 свадьбы. Из них 6 157 бракосочетаний произошло в областной столице.

Рекорды года побил август: в последний месяц лета узаконили свои отношения 1 692 пары, в том числе 1 024 в Тюмени.

Антирекорд по количеству свадеб принадлежит самому прекрасному месяцу весны – маю: зарегистрировано всего 448 браков, в том числе 288 в Тюмени. В народе бытует суеверие, что якобы женившиеся в мае всю жизнь будут маяться. Правда, статистика говорит о том, что среди майских молодоженов меньше разводов.

В целом за 11 месяцев зарегистрировано 6 540 разводов, в том числе 3 617 в Тюмени. С учетом официальной статистики, определены районы, где значительна разница между свадьбами и разводами. Самые крепкие семьи оказались в Тюменском районе: с января по ноябрь зарегистрировано 1 167 бракосочетаний, расторгли отношения 585 пар. В Тобольском районе число разводов такое же – 585. Свадеб здесь было 877, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU