2020-01-03T09:25:28+03:00
Общество

В Тюменской области в 2020 году начнут строительство 19 детских садов

Они возводятся в рамках реализации национального проекта «Демография»
Алена Кульмухаметова
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В Тюменской области в 2020 году начнут строительство 19 детских садовВ Тюменской области в 2020 году начнут строительство 19 детских садовФото: pixabay.com
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В регионе продолжится строительство детских садов в рамках реализации национального проекта «Демография».

По данным Главного управления строительства Тюменской области, на 2020 год запланировано строительство 19 детских садов в регионе. Так, в городе Тюмени новые объекты появятся в мкр. Войновка, в ЖК «Плеханово», в ЖК «Юбилейный», Березняковский, Ново-Патрушево, в ЖК «Три Богатыря», Антипино, Ямальском-2, Восточном, Мелиораторов, в районе Московского тракта и ЖК «Кристалл».

В Тюменской районе появятся детские сады в поселке Червишево и селе Ембаево. Добавим, что сейчас продолжается строительство детских садов в мкр. Ямальский-1 города Тюмени, а также долгожданного детского сада в ЖК «Суходолье», строительство которого было приостановлено инвестором, и сейчас детсад достраивается за счет средств областного бюджета.

До 2024 года в рамках реализации национальных проектов в Тюменской области запланировано строительство 32 детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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