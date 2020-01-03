2020-01-03T08:43:03+03:00
Общество

Погода в Тюмени 3 января 2020 года: похолодало и без осадков

К вечеру усилится ветер
Алена Кульмухаметова
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Погода в Тюмени 3 января 2020 года: похолодало и без осадковПогода в Тюмени 3 января 2020 года: похолодало и без осадков
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В пятницу, 3 января, в Тюмени переменная облачность. Ветер западный, юго-западный, 1–6 метров в секунду. К вечеру он усилится до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -14...-17 градусов.

В Тюменской области облачно с прояснениями. Днем преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер западный, юго-западный, 4–9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6...-11 градусов, местами до -16 градусов.

В этот день наши предки верили, что если много снега 3 января, это к хорошему урожаю. Если снега мало и холодно, то лето будет жарким и засушливым. Если снег до этого дня ещё не выпал, то год будет тяжелым и неурожайным. Если галки и вороны в воздухе вьются, будет снег, на землю садятся – к оттепели, сидят на верхушках деревьев – к морозу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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