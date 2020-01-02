2 Янв. 2020 2020-01-02T16:58:45+03:00

В ДТП под Тюменью пострадали три человека. Скрин с видео из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"

Один из водителей выехал на встречную полосу

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Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло днем 2 января на 224 км трассы «Тюмень-Омск».

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, водитель Chevrolet Cruze в районе села Голышманово выехал на встречную полосу, где из-за метели не заметил на дороге автомобиль Lada Vesta. При столкновении один из автомобилей вылетел в кювет.

В результате ДТП пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы в больницу.

- В областную больницу №11 доставили троих пострадавших. Двоих мужчин - у одного ушибы грудной клетки, у второго также ушибы, ссадины и перелом локтевой кости. А также женщину, у неё перелом ребра, ушибы грудной клетки и брюшной стенки. Всем после оказания необходимой медицинской помощи рекомендовано амбулаторное наблюдение, госпитализация не потребовалась. Одному пациенту ещё была оказана бригадой скорой помощь на месте, - сообщила руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

ИСТОЧНИК KP.RU