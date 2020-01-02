Тюменский зоопарк принимает пихты и елки на корм животным

2 Янв. 2020 2020-01-02T16:44:02+03:00

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Витаминная хвоя сосен и пихт станет лакомым блюдом для животных тюменского зоопарка. Туда можно сдать новогодние деревца после окончания праздников.

Пост с просьбой привезти хвойные деревья на корм животным опубликовала группа «Тюменский зоопарк;Сосновый бор;Живая планета» в соцсети ВКонтакте 31 декабря 2019 года.

- Тюменский зоопарк примет не распроданные новогодние пихты и сосны, а также хвойные деревья ранее украшавшие помещения. Обращаем особое внимание: обязательно очищенных от новогодних украшений. Деревья пойдут на корм копытным животным, некоторым птицам и даже хищникам. Хвоя от новогодних ёлок является не только источником витаминов, а также игрушкой и комфортной лежанкой. Часть елок станет отличным украшением вольеров. Телефон: +7(3452)55-55-95, - пишет администратор зоопарка.

Отметим, что ранее продавцы елок выбросили не проданные деревца на улице Менделеева. Как оказалось, невостребованные елки можно было увезти животным.

ИСТОЧНИК KP.RU