Коллекционеры купят у тюменцев старые елочные игрушки за 150 тысяч рублей

2 Янв. 2020 2020-01-02T18:06:37+03:00

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На коллекционном рынке творится ажиотаж. Цены на новогодние украшения производства СССР ежегодно растут. Отдельные экземпляры расходятся по 150 тысяч рублей за штуку.

По словам коллекционера Софии Тычковой, каждая из новогодних игрушек имеет свое название. При этом цена украшения не зависит от материала и техники исполнения. Она определяется редкостью экземпляра и степенью ее сохранности.

Одной из самых дорогих является игрушка «Сорока-белобока» из бумаги. Ее можно продать за 13000 рублей. За 20 тысяч рублей можно смело выставлять Дюймовочку на ласточке из слюды. Цена хорошо сохранившихся экземпляров этой игрушки доходит до 50 тысяч рублей.

Поварешка Хрю из ваты и мастики, полярная станция, Хозяйка Медной горы и ватная композиция «Аисты на болоте» на рынке коллекционных советских елочных игрушек оцениваются от 20 до 30 тысяч рублей.

Одной из самых дорогих и раритетных новогодних украшений является игрушка «Балда». Ее можно продать за 60 тысяч рублей. За 75 тысяч готовы купить еще одного сказочного героя – Настеньку из «Морозко». За бумажного пограничника Карацупу с собакой Ингус/Индус предлагают 100 тысяч рублей. Но такую сумму выложат только за оригинал эпохи 30-х годов XX века. Подделки коллекционеры не любят.

Самыми дорогими являются новогодние игрушки «Айболит». Набор из пяти украшений коллекционеры готовы приобрести за 150 тысяч рублей, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU