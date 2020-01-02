2020-01-02T17:58:37+03:00
Общество

В Европейском микрорайоне Тюмени возводят новую школу

Торжественное открытие запланировано на 2021 год
Алена Кульмухаметова
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В Европейском микрорайоне Тюмени возводят новую школуВ Европейском микрорайоне Тюмени возводят новую школуФото: pixabay.com
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В Европейском микрорайоне Тюмени началось строительство новой школы. Она будет типовой, такой же как школа на улице Бориса Житкова, открытие которой состоялось 1 сентября 2019 года.

Здание переменной этажности общей площадью более 20 тыс. кв. метров. Учебное заведение поделено на три блока: в первом будут учиться средние и старшие классы, во втором − начальное звено, в третьем расположатся столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и администрация. Прилегающая территория будет облагорожена.

В Главном управлении строительства Тюменской области добавили, что точно такую же школу с теми же сроками строят в районе улиц Николая Зелинского – Дмитрия Менделеева.

В целом в Тюменской области в рамках национальных проектов в 2019–2024 годах предусмотрено строительство 58 школ, 26 дошкольных учреждений, 9 объектов здравоохранения и 12 объектов спорта, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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